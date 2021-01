Hillary Clinton et Israël. Je t’aime moi non plus

Quand Hillary Clinton, alors Secrétaire d’Etat américaine trouvait que les dirigeants israéliens étaient « toujours arrogants ». On est en 2010, l’affaire des emails privés d’Hillary Clinton sont rendus publiques 5 ans plus tard. Et le moins qu’on puisse dire, c’est que Mme Clinton ne semble pas porter Israël dans son cœur.