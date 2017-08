Trois israéliens, Teddy Sagui, Guil Suied et Adam Neumann figurent au classement annuel des cent milliardaires du monde de la haute technologie publié dans le magazine Forbes.

Teddy Sagui, le propriétaire de Playtech, est l’israélien le plus fortuné de la haute technologie et s’est classé au 69e rang mondial avec une fortune de 3,6 milliards de dollars. Le fondateur de Check Point (1), Gil Suied, a un capital de 2,9 milliards de dollars et est classé 85ème. Adam Neumann, fondateur de WeWork, est à la 93ème place avec 2,6 milliards de dollars. (Sources et Copyrights. http://www1.alliancefr.com)

(1) Check Point Software Technologies Ltd est un fournisseur mondial de solutions de Sécurité du système d’information. Check Point est un pionnier des pare-feu avec FireWall-1 et sa technologie brevetée « stateful inspection ».