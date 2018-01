Le Hezbollah lorgne sur les plateformes gazières israéliennes

Le Hezbollah peut attaquer les plateformes d’extraction du gaz naturel offshore, ont affirmé en début de semaine des hauts responsables de Tsahal, selon des propos rapportés par le quotidien israélien Haaretz.

Les plateformes gazières israéliennes dans la ligne de mire du Hezbollah ? Raison pour laquelle, la marine israélienne prévoit d’acquérir quatre Sa’ar-6 en 2019. Ces navires seront équipés de systèmes anti-missiles pour faire face aux menaces potentielles du Hezbollah. Mais, indique le quotidien israélien, Tsahal a constaté qu’elle ne pouvait pas attendre l’arrivée de ces navires et a annoncé, le mois dernier, qu’un système de défense anti-missiles avait été installé sur un hélicoptère de combat Sa’ar-5 et qu’il était opérationnel.

« Le Hezbollah a identifié le potentiel de la mer », a écrit le vice-amiral Eli Sharvit, commandant de la marine, dans un article publié récemment et cité par Haaretz. « Par conséquent, il a œuvré pour construire un système de missiles offensifs important. Le Hezbollah a construit le meilleur navire lanceur de missiles au monde. »

Ce ne sont pas de simples déclarations

En juillet 2011, le secrétaire général du Hezbollah, Sayed Hassan Nasrallah, avait menacé de s’en prendre aux plateformes de gaz offshore israéliennes, rappelle le quotidien israélien. « Ce ne sont pas de simples déclarations », a déclaré un responsable de l’armée israélienne, affirmant que le Hezbollah a les capacités pour attaquer les plateformes.

Au sein de l’appareil sécuritaire israélien, on reste persuadé que le Hamas cherche également à s’en prendre aux plateformes israéliennes de forage. Les terroristes gazaouis continuent de parfaire leur dispositif militaire afin de parvenir à cet objectif.

Il existe deux petits gisements de gaz au large de la côte d’Ashkelon et de la bande de Gaza, découverts en 1999, et qui contiennent environ 45 milliards de mètres cubes de gaz naturel. Israël a découvert les gisements de gaz majeurs, Léviathan et Tamar, en 2009.