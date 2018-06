Hezbollah et Iran, instabilité garantie en Syrie©

En violation des garanties offertes par la Russie et les États-Unis, Israël et la Jordanie, les gardiens de la révolution iraniens, les forces chiites et le Hezbollah prennent part à l’offensive de la Syrie pour conquérir Daraa et Quneitra. Des clips vidéo publiés le 26 juin par les réseaux sociaux ont dépeint des membres de la milice irakienne chiite Liwa Zulfiqar sur la place principale de Busra al-Harir, au nord de la ville de Daraa, en train de célébrer leur victoire sur les forces rebelles syriennes. Les sources militaires de DEBKAfile rapportent que ce n’était qu’une question de temps avant que les engagements russes ne s’avèrent totalement creux et que les forces pro-iraniennes et du Hezbollah atteignent les frontières syro-jordanienne et syro-israélienne. La milice Liwa Zulfiqar, venue d’Irak, a été réorganisée pour l’opération, en tant que force mixte comprenant également des combattants du Hezbollah et des milices syriennes.Lire la suite sur jforum.fr