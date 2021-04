Heurts à Jérusalem: les médias français trahissent les faits

France Inter, Le Monde, RFI… rejettent l’entière responsabilité des violences sur les « Juifs extrémistes » et occultent les nombreux incidents et agressions commis ces derniers jours par des Palestiniens. Depuis plusieurs jours, la tension est montée d’un cran à Jérusalem où l’on signale des incidents entre des membres violents des communautés juive et arabe. Tous les soirs, des échauffourées surviennent à proximité de la vieille ville entre jeunes Palestiniens et force de l’ordre. Lire la suite sur jforum.fr