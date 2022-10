Hausse du niveau de la mer. Israël va-t-il voir son littoral disparaître ?

D’après les recherches du journal Haaretz, certains experts du Ministère de l’environnement pensent qu’en raison du changement climatique le niveau de la mer devrait augmenter d’un mètre d’ici 2050.

Jusqu’à présent, le gouvernement israélien a plutôt fait l’impasse sur le sujet. Des chercheurs de l’institut Israel Oceanographic and Limnological Research viennent toutefois d’être chargés d’établir un modèle montrant les répercussions envisageables de la hausse du niveau de la mer sur les côtes et les infrastructures importantes comme les installations de désalinisation.

Il est également établi que la puissance des tempêtes et des vagues va se renforcer.. Conséquence: un risque d’effondrement des falaises le long des côtes. Une hausse de cinquante centimètres du niveau de la mer entraînerait déjà la disparition de nombreuses plages en Israël.

A noter qu’on ne dispose d’aucun pronostic officiel pour la hausse du niveau de la mer. Pas davantage que d’un scénario permettant aux autorités de planification, aux civils de la défense et aux autorités locales de s’atteler au problème. Il s’agit d’être prêts et de comprendre quelles seront les répercussions de la montée des eaux.

Sans données et sans prévisions des dommages à attendre il n’y a pas de budget prévu. Il n’y a pas non plus d’organisme recherchant des solutions. Actuellement, c’est la gestion du climat, une micro-commission au sein du Ministère de l’environnement, qui n’a pratiquement ni pouvoir ni budget qui est responsable de tous les aspects de la crise climatique.

Suite au rapport d’Haaretz, le conseil de sécurité national a fini par annoncer qu’il « coordonnerait des mesures en amont ». Les ministres, maires et parlementaires ont également promis d’agir.

SOURCE: Groupe Israel-Suisse