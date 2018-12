L’année 2019 commence mal pour la poche des consommateurs israéliens. Les prix de l’électricité (+ 8.1% et en plein hiver de plus), de l’eau (+ 4.5%), l’eau qui devient plus chère à cause de l’électricité plus chère (sic) des produits alimentaires, des forfaits des téléphones cellulaires et de l’arnona (+ 2%) s’envolent. Les prix d’assurance se renchérissent de 7 % les produits laitiers de 3.4% Lire la suite sur israelvalley.com