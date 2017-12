Happy Fêtes. L’homme du jour : Jessy Bodec développe la culture du vin en Israël.

A la fin de son service militaire en Israël, Jessy Bodec part aux Etats-Unis pour étudier l’économie à l’Université de Cornell. Afin de financer ses études, il trouve un travail de serveur dans un restaurant. « Ça a été le début de tout » explique t il. « Comme j’avais un accent français, ils m’ont demandé de m’occuper du vin, alors que je n’y connaissais absolument rien ! » C’est donc avec ce cliché sur les Français que tout a commencé. Trois ans après il rentre à Jérusalem et travaille dans un restaurant dans le quartier de Yémine Moshé et là, l’histoire se répète : comme il est Français, on le charge de s’occuper du vin.Lire la suite sur israelvalley.com