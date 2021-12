Hanouka: Ecouter ce que nous disent les lumières

Hier à cinq heures dix, j’ai mis mon portable de côté, en charge, en mode silencieux. Nous avons commencé à allumer les lumières de Hanouka. Par la journaliste Sivan Rahav Méir.

Après que les enfants aient également fini d’allumer et de chanter « Anerot allalou ces bougies » et «Maoz tsour », j’ai vu qu’il était déjà six heures moins cinq. 45 minutes magiques s’étaient écoulées. Je me suis approchée de mon téléphone portable et rien que sur WhatsApp 52 messages m’attendaient. Plus d’un message par minute…

Il existe une ancienne coutume de ne pas faire de travail après avoir allumé les lumières. Il me semble que dans notre génération cette coutume est plus importante que les beignets et les toupies. C’est un morceau de Shabbat au milieu d’un jour de semaine. C’est l’occasion de se rappeler que la lumière des lumières de Hanoukka scintille plus que la lumière des ‘écrans.

Ecouter ce que les lumières nous disent

Le Rav Pinchas de Koritz, l’un des pionniers du mouvement de la ‘Hassidout, a déclaré : * « À Hanouka, lors de l’allumage des lumières, la lumière cachée descend, et donc chaque personne doit s’asseoir près de ses lumières après avoir allumé pendant toute la demi-heure » *. Ce n’est pas seulement une bougie et une allumette. Une très grande lumière descend dans la maison, près de la fenêtre ou de la porte. Il faut bien la recevoir.

Une autre phrase hassidique stipule que nous devons écouter ce que les lumières nous disent. Pour ce faire, il faut se taire, lâcher prise, ne pas courir d’un endroit à l’autre ou de tâche en tâche, mais se placer près de la hanoukia, et laisser parler les flammes. Vous êtes invités à essayer dès aujourd’hui . Chabbat Chalom et Joyeux Hanoukka…