Hallucinant : où se sont rencontrés les meneurs des manifestations ?

Si l'on cherchait encore une preuve que les manifestations continues contre le Premier ministre sont d'ordre politique et n'ont rien à voir avec une protestation sociale sincère et légitime : les responsables « bobos » du mouvement « Crime Minister » se sont donné rendez-vous dimanche pour un petit-déjeuner afin de faire le point et envisager la suite des événements « spontanés ». Et où l'ont-ils fait ? A l'hôtel « Waldorf Astoria » de Jérusalem, l'un des plus chers et des plus luxueux du pays !! Sur le compte du millionnaire Ehoud Barak ?