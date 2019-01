Haine du Juif : une synagogue saccagée en Bulgarie, inquiétude de la communauté juive locale

Une synagogue a été saccagée samedi à Sofia, en Bulgarie, par un individu qui a lancé des pierres sur le lieu de culte et brisé les fenêtres du bâtiment.

La communauté juive bulgare a été choquée par l’attaque et collabore maintenant avec les autorités locales pour localiser l’assaillant et améliorer la sécurité de la communauté et de ses installations.

“Shalom”, l’organisation de la communauté juive de Bulgarie, a indiqué que l’attaque avait eu lieu le Shabbat et plusieurs jours avant le jour de la commémoration de l’Holocauste, le 27 janvier.Lire la suite sur lemondejuif.info