Haine du Juif : le mouvement antisémite BDS appelle au boycott d’un concert d’Enrico Macias au Maroc

Le mouvement antisémite et anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) a lancé une campagne au Maroc pour faire interdire le concert du chanteur Enrico Macias prévu le 14 février à Casablanca.

Un communiqué publié par le Moroccan academic and cultural boycott of Israël (MACBI), membre de BDS Maroc décrit ce concert comme “une honte et une insulte envers le public Casablancais”.

Le chanteur français d’origine algérienne est considéré par ces extrémistes comme “un Lire la suite sur lemondejuif.info