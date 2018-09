Haine du Juif et d’Israël : le site français de financement participatif HelloAsso apporte son soutien au mouvement antisémite BDS

Le site français de financement participatif HelloAsso a refusé lundi de supprimer le compte de l’Association France Palestine Solidarité (AFPS), une organisation activement impliquée en France dans le boycott d’Israël.

Selon HelloAsso, les appels au boycott d'Israël du mouvement BDS "relève de la liberté d'expression et non d'une démarche discriminatoire et antisémite".