Haine du Juif en France : la stèle à la mémoire des juifs déportés du camp de Rivesaltes vandalisée

Des individus ont vandalisé dimanche au camp de Rivesaltes, dans les Pyrénées-Orientales, une stèle à la mémoire des juifs déportés, provoquant la consternation de la communauté juive locale et d’élus locaux.

Des pots de fleurs en granit ont été descellés et jetés sur une plaque en marbre dans le but de saccager une des quatre stèles rendant hommage aux fils et filles des déportés juifs de France.

Les représentants de la communauté juive des Pyrénées-Orientales on dénoncé ‘un “acte antisémite délibéré”. Une plainte a été déposée à la gendarmerie.Lire la suite sur lemondejuif.info