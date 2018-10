Haine du Juif en Belgique : un professeur d’université accuse Israël de tuer des enfants palestiniens pour leurs organes

Un professeur d’université, Robrecht Vanderbeeken, docteur en philosophie et membre de l’un des principaux syndicats belges, a accusé Israël “d’empoisonner les Palestiniens et de tuer leurs enfants pour leurs organes”, rapporte le Jérusalem Post.

“Gaza est affamé et empoisonné par le blocus terrestre, maritime et aérien depuis plus de 10 ans, des enfants ont été kidnappés et assassinés pour leurs organes”, a-t-il écrit dans une tribune sur le site gratuit et “alternatif” De Wereld Morgen.Lire la suite sur lemondejuif.info