Haine du Juif dans le foot français : après les saluts nazis à Lyon, un tag antisémite au stade de Montpellier

Une inscription à la bombe de peinture rouge, à l’attention des supporters nîmois et à caractère antisémite (“Sida, Juifs, Nîmois, même combat”) était visible, dimanche soir, à la sortie du grand parking derrière le stade de la Mosson où s’étaient garés les onze cars d’ultras gardois, rapporte lundi le journal L’Équipe.

“Juifs, nîmois, même combat” signé Montpellier … Et oui nous sommes les peuples élus et on est fiers #MHSCNO pic.twitter.com/nlj7bigt35

— Diavoletto (@MVBDiavoletto) 30 septembre 2018