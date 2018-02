Haine d’Israël : silencieux sur le massacre des Kurdes, Hamon et son micro-mouvement appellent à reconnaître un Etat palestinien

L’ancien candidat socialiste à la présidentielle Benoît Hamon a qualifié lundi l’Etat d’Israël “d’injustice historique infligée aux Palestiniens”.

“Les votes au Conseil de sécurité et à l’Assemblée générale des Nations unies contre la décision américaine de reconnaître en Jérusalem la capitale d’Israël ont suscité une forte attention à travers le monde. Les Nations unies y ont démontré un bel exemple de ce qu’est le multilatéralisme que nous soutenons : celui où le droit ne le cède pas à la force, où le collectif des nations ne se laisse pas dicter sa loi par le plus fort. C’est que le sujet est d’importance”, déplorent dans une tribune Benoît Hamon et les membres de Génération.s, le micro-mouvement de l’ancien candidat socialiste à la présidentielle. Lire la suite sur lemondejuif.info