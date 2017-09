Haine d’Israël : l’ambassadeur de l’UE boycotte la cérémonie du 50e anniversaire de la libération de la Judée-Samarie

L’ambassadeur de l’Union européenne (UE) en Israël, Emanuele Giaufret, a refusé de participer à une cérémonie marquant 50e anniversaire de la libération de la Judée-Samarie.

Le diplomate européen a motivé son refus en raison de la position de l’UE concernant les territoires disputés. “L’ambassadeur participera à tous les événements officiels de l’Etat d’Israël sur la Ligne verte”, a insisté le Bureau de l’ambassadeur de l’UE.

Le sous-ministre au cabinet du Premier ministre et l’ancien ambassadeur aux États-Unis Michael Oren (Kulanu) a appelé M. Giaufret à repenser sa décision de ne pas y assister. “Le refus de l’ambassadeur d’assister à l’événement marquant le 50e anniversaire de la libération de la Judée-Samarie est malheureux et scandaleux. Si l’Union européenne et l’Europe veulent jouer un rôle dans la région, elles doivent accepter les faits sur le terrain qui sont ici depuis 50 ans”, a-t-il déclaré.