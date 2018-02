Haine d’Israël : la France appelle (ENCORE) à la division de Jérusalem

La diplomatie française a réitéré mardi son soutien à la division de Jérusalem, la capitale d’Israël.

“Le président de l’Autorité palestinienne s’exprime aujourd’hui devant le Conseil de sécurité des Nations unies. A cette occasion, la France réitérera sa préoccupation concernant la situation sur le terrain, rappellera qu’il n’existe pas d’alternative à la solution des deux États, vivant côte à côte en paix et en sécurité, ayant l’un et l’autre Jérusalem comme capitale, et exprimera sa disposition à tout faire pour qu’une négociation décisive s’engage enfin pour parvenir à la paix”, a affirmé un porte-parole du ministère des Affaires étrangères lors d’un point de presse. Lire la suite sur lemondejuif.info