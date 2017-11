Haine d’Israël et du Juif au Parti socialiste : un membre anti-israélien du bureau national du PS publie un tweet antisémite et complotiste

Un membre du bureau national du Parti socialiste (PS), Gérard Filoche, a partagé vendredi sur Twitter un montage antisémite et complotiste visant le président Emmanuel Macron.

On peut y voir le Président Emmanuel Macron, brassard nazi au bras gauche (la croix gammée remplacée par un dollar), écartant les bras victorieusement au-dessus de la Terre, sous les visages de Patrick Drahi (PDG d’Altice, actionnaire de BFMTV), Jacob Rotschild et Jacques Attali. Le tout sur fond de drapeaux américain et israélien.

L’inscription “En Marche vers le chaos mondial” vient compléter le montage. Et Gérard Filoche d’ajouter: “Un sale type, les Français vont le savoir tous ensemble bientôt.” Lire la suite sur lemondejuif.info