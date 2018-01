Haine d’Israël et du Juif : ABBAS approuve officiellement le mouvement antisémite BDS

Le Conseil central de l’Organisation de libération de la Palestine (OLP) a officiellement annoncé lundi son soutien au mouvement antisémite et anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) et a appelé pour la première fois la communauté internationale à “imposer des sanctions à Israël” pour mettre fin à “ses violations graves et continues des droits palestiniens tels qu’ils sont stipulés par le droit international”. Il s’agit de l’adoption officielle tout à fait explicite du mouvement BDS par l’OLP. Lire la suite sur lemondejuif.info