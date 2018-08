Haine d’Israël à Paris : la préfecture de police autorise ENCORE un rassemblement de soutien au Hamas

Le groupuscule français pro Hamas EuroPalestine appelle à un rassemblement mercredi à Paris pour soutenir la Bande de Gaza dirigée par le groupe terroriste.

“Nous devons être nombreux à dénoncer le génocide du peuple palestinien. Les tirs et bombardements israéliens incessants sur la bande de Gaza ont fait de nombreux morts et de multiples blessés graves ces derniers jours à Gaza, en plus des actes de piraterie et du vol de matériel médical destiné aux Gazaouis, à bord des bateaux de la Flottille de la liberté. Le silence tue !”, indique le groupuscule dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info