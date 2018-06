Haine d’Israël à Paris : la flottille pro-Hamas accoste dans la capitale pour trois jours

Deux des quatre bateaux de la nouvelle flottille pro-Hamas a destination de Gaza accosteront pour trois jours à Paris, annoncent les organisations françaises anti-israéliennes.

“Rassemblement pour Gaza, le 13 juin à partir de 18h30 au Port de l’Arsenal, 11 Boulevard de la Bastille à Paris pour accueillir la Maired et la Falestine, 2 des 4 bateaux de la flottille de la Liberté partis du Nord de l’Europe et qui voguent courageusement vers Gaza pour dire encore une fois NON au blocus, à l’injustice qui frappe la Palestine”, se félicite le groupuscule pro-Hamas EuroPalestine dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info