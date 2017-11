Haine de l’Etat juif : l’islamo-gauchiste Mélenchon appelle Macron à intervenir pour forcer Israël à laisser des élus rencontrer des terroristes palestiniens

Le parti islamo-gauchiste La France Insoumise (LFI) a appelé lundi le président français Emmanuel Macron à intervenir pour forcer Israël à laisser des élus rencontrer des terroristes palestiniens.

“Les autorités israéliennes viennent de recommander à la délégation d’une centaine d’éluEs français qui s’apprêtent à partir à Jérusalem et dans les territoires palestiniens de “ne pas prendre l’avion”. Ainsi, l’Etat d’Israël veut interdire la venue de représentants de la République française, députés et sénateurs compris, sur leur territoire. Ce déni de démocratie et de liberté est aussi consternant qu’inacceptable. Quatre députés de la France Insoumise, Clémentine Autain, Michel Larive, Danièle Obono et Muriel Ressiguier, participent à ce voyage organisé par l’Association pour les jumelages entre les camps de réfugiés palestiniens et les villes françaises (AJPF)”, a déclaré le parti islamo-gauchiste dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info