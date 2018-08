Haine de l’Etat juif : la France de Macron condamne les constructions juives et appelle à la division de Jérusalem

La France a condamné vendredi l’annonce par Israël de la construction de plusieurs milliers de logements en Judée-Samarie et à Jérusalem, des territoires juifs revendiqués par les Palestiniens.

“La France condamne les nouvelles décisions prises par les autorités israéliennes visant à permettre la construction de plusieurs milliers de logements en Cisjordanie et à Jérusalem-Est. Ces décisions, ainsi que les démolitions et évacuations qui touchent les populations palestiniennes en zone C, et en particulier dans la zone E1, participent d’une même stratégie qui menace directement la viabilité d’un futur Etat palestinien”, a dénoncé le ministère français des Affaires étrangères dans un communiqué. Lire la suite sur lemondejuif.info