Haine de l’Etat juif : Israël détruit des constructions illégales palestiniennes, la France de Macron condamne

La France, silencieuse sur les attaques terroristes palestiniennes, a condamné lundi le démantèlement par Israël de constructions illégales palestiniennes.

« La France condamne le démantèlement d’infrastructures scolaires ces derniers jours par les autorités israéliennes dans la zone C des Territoires palestiniens », a dénoncé dans un communiqué la diplomatie française, qui précise qu’une école « a été démolie le 22 août dans le village de Jubbet adh Dhib », qu’un jardin d’enfants dans la communauté de Jabal Baba « a été détruit le 21 août » et des panneaux solaires alimentant une école « ont été confisqués le 9 août dans la communauté d’Abu Nuwar ».

« Ces destructions, contraires au droit international, sont d’autant plus préoccupantes qu’elles ont notamment eu lieu dans la zone E1 (située entre Jérusalem-Est et la colonie de Ma’ale Adumim), d’une importance stratégique pour la viabilité d’un futur État palestinien avec Jérusalem-Est pour capitale et pour la solution des deux Etats, à laquelle la France réitère son attachement », poursuit le communiqué.