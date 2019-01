Haine de l’Etat juif dans les médias français : France 3 reçoit des antijuifs du BDS et cautionne le boycott de l’Eurovision en Israël

Des activistes du mouvement antijuif et anti-israélien BDS (Boycott, Désinvestissement, Sanctions) ont été reçus vendredi au siège de FR3 Auvergne à Chamalières, indique l’Association France Palestine Solidarité (AFPS).

Selon l’AFPS, les manifestants ont été reçus par le rédacteur en chef adjoint, qui a discuté avec eux pendant environ 30 minutes. Il leur a expliqué “qu’il comprenait leur action” et le courrier envoyé, et qu’il le ferait remonter à France TV et à FR2. “Ils sont conscients des problèmes éthiques que pose la tenue de l’Eurovision en Israël”. Ils ont convenus de “rester en contact pour les actions futures”.Lire la suite sur lemondejuif.info