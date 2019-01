Haine de l’Etat juif : alors que Macron tabasse son peuple, la France accuse Israël “d’usage disproportionné de la force” contre les émeutiers-terroristes palestiniens

La France s’est livrée mardi à l’ONU à de violentes attaques anti-israéliennes lors d’une réunion du Conseil de sécurité consacrée à la situation au Moyen-Orient.

L’ambassadeur de la France aux Nations-Unies, François Delattre, a rappelé qu’à la mi-novembre, la bande de Gaza était sur le point de basculer dans un conflit meurtrier, et estimé que ce risque n’avait pas disparu aujourd’hui et qu’il fallait prendre toute la mesure de sa gravité. “Le bilan le long de la barrière de séparation est lourd”, a poursuivi le représentant en condamnant “l’usage disproportionné et indiscriminé de la force”, et en appelant Israël à respecter “le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement”.Lire la suite sur lemondejuif.info