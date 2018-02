Haine antisioniste et antisémite. Marre des sauvages !

Je ne sais pas comment j’arrive à me retenir en ces temps de haine antisioniste, antisémite. Depuis plusieurs jours nos voisins ont repris leur campagne d’assassinat au couteau: des jeunes, des rabbins.

Haine antisioniste et antisémite. On dit « qui sauve une vie sauve le monde entier ». Mais alors, « qui enlève une vie détruit un monde ». Je dois vous rassurer, celui qui tue un juif, un sioniste, même de 3 ans, 5 ans ou 20 ans, ne détruit rien; non, il est un être pur qui respecte toutes les prescriptions de l’Islam. Un ami de Tariq Ramadan pour qui le viol à répétition devait renforcer la pureté du prince des salauds.

J’en ai plus que marre de poursuivre, 30 ans après, les lectures du « droit de vivre » (organe de la Licra) et ses anecdotes insupportables de l’antisémitisme de monsieur tout le monde. Marre que pas un seul journal ne cite ces pauvres juifs morts, et qui nous bassinent avec des syriens assistés et qui font pleurer la France. Je n’en veux pas à ces gens, j’en veux qu’on ne parle pas de nos morts, et qu’on parle de leur pauvreté. Moi, je voudrais tant que nos dernières victimes soient très pauvres mais vivantes.

Bien entendu, les juifs sont des fouteurs de merde

Cherchez donc ce qui provoque cette folie meurtrière? Soral, ce « grand philosophe », dit une chose très juste: en substance : »Les juifs, s’il leur arrive autant de merdes c’est forcément qu’ils foutent la merde. »

Bien entendu, les juifs sont des fouteurs de merde: abolitionnistes des premières heures, en Egypte, inventeurs du congé hebdomadaire 3000 ans avant Léon Blum, inventeurs du communisme, mais aussi de la contre-révolution, ayant amené au monde toutes les lois morales et le Dieu unique.

Un peuple qui se fait assassiner, aujourd’hui en disant même que l’assassin est détraqué, parce que les salauds ne veulent pas des gens bien, de la morale, de l’humanité, de la bonté, ils veulent pouvoir tout faire.

Mais là, je commence à ne plus supporter. C’est vrai, je suis résolument contre la peine de mort. Alors quoi ! Devrait-on leur donner la télé haute résolution, des casse-croûte Halal et une visite de la petite copine (ou petit copain) 5 fois par semaine ? Marre!!!

Le Talion fois 1000

Je voudrais tant leur appliquer le Talion fois 1000. Car non, ce ne sont pas des résistants; ce sont des voleurs de terre, des voleurs d’âme, avec leur manière de convertir un prophète né il y a 3500 ans en l’an 700.

On se fiche de qui à la fin? Non, point de peine de mort, mais à feu doux juste cramer un peu le gus dans du jus de sanglier venus de chez Obélix. Et après on le laisse sécher au soleil.

Les journalistes

Ah oui, je sais, c’est lamentable. Au passage j’avais oublié de prévoir un sort délicat également aux journalistes, pour leurs pêchés par omission. Ils commentent allègrement les mensonges de l’ONU ou de l’UNESCO.

C’est leur droit. Invitons-les plutôt à boire un cocktail de ma spécialité, avec une densité de 87% de piment de Cayenne mélangé à du curry asphyxiant. Je veux qu’ils sentent la douleur que je ressens lorsque mon frère se fait assassiner alors qu’il n’a jamais dit ou fait le moindre mal à un être humain. Je veux que, avec leur bouche qui enfle et saigne, ils m’expliquent la Justice qui consiste à considérer qu’aucun lien ne relie les juifs et Jérusalem. Que la Palestine existe depuis la nuit des temps.

Dans 5 ans tout au plus…

Ils ne mourront pas de ça, mais peut-être prendront-ils conscience. Car la vérité, on nous la cache. Tout ça c’est un peuple chrétien qui n’a pas oublié le « judei perfidi », c’est dans les pores depuis trop longtemps; et malgré cet homme immense du nom de Jean XXIII, les changements n’ont eu d’effet que sur le papier, sur la messe en latin. Pas sur le mépris des juifs.

Rassurez-vous, les gens cogitent, proposent des méthodes, parfois très dures ci ou là. Je ne donne pas 5 ans à ce que notre créativité doublée de notre morale, trouve des solutions radicales mais propres. Sorte de high tech de la violence en retenue.