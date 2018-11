L’A.M.I.F, Association des Médecins Israélites de France, dénonce et condamne avec force les actes antisémites qui se sont multipliés notamment au cours du mois d’octobre 2018.

L’A.M.I.F, Association des Médecins Israélites de France, qui a été créé en 1948 pour assurer le soutien et la défense des étudiants en médecine et les médecins juifs survivants de la Shoah, dénonce et condamne avec force les actes antisémites qui se sont multipliés notamment au cours du mois d’octobre 2018.Lire la suite sur jforum.fr