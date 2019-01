La ligne remplacera la route existante reliant Tel-Aviv à Guangzhou.

Hainan Airlines Holding Co Ltd. lance une nouvelle ligne aérienne directe entre Tel Aviv et Shenzhen, dans le sud-est de la Chine, a annoncé mercredi la compagnie. La ligne remplacera la route existante reliant Tel-Aviv à Guangzhou. Lire la suite sur israelvalley.com