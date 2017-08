Haifa Chemicals menacée par Nasrallah ferme ses portes, 8000 licenciements

Elle appartient à la holding Trance Resource Inc (TRI), basée en Floride et dirigée par le groupe Jules Trump (sans rapport avec le président des USA. Sa fermeture et le licenciement de tous les employés de ses usines au nord et au sud du pays entraîne le licenciement de 1500 personnes.



Le directeur adjoint des ressources humaines de « Haifa Chemicals », Nir Yitzhaki, a expliqué qu’au vu des décisions de justice qui ont ordonné de vider le réservoir d’ammoniac de Haifa, et n’ayant pas obtenu de la justice la permission de continuer nos activités dans un proche avenir, nous n’avons donc pas d’autre choix que de fermer l’entreprise et ses usines d’amoniaque de la baie de Haïfa et près d’Arad, dans le Neguev.