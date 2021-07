Haie d’honneur pour les secouristes israéliens en Floride

L’équipe israélienne composée de dix secouristes spécialisés a quitté les lieux de la catastrophe ces dernières heures. Ils avaient été déployés à la fin du mois de juin à Surfside en Floride, où s’est effondré un immeuble de douze étages.

Haie d’honneur et applaudissements. Considérés au départ comme une force de soutien auprès des sauveteurs américains, les israéliens ont très vite suscité l’admiration de leurs collègues. Ils ont finalement pris officieusement les opérations en main. Au moment où l’équipe israélienne a quitté la zone du sinistre, une haie d’honneur s’est formée en hommage à leur travail acharné durant deux semaines. (Vidéo (ci-dessous). La communauté juive locale a entonné le célèbre chant « Ani maamin » alors que leurs collègues américains les applaudissaient.

Selon Daniella Levine Cava, la maire du comté de Miami-Dade, « les israéliens ont été les plus efficaces. Ils se sont démenés dans une course contre la montre. Eux seuls savaient où chercher les corps des victimes de l’effondrement. Ainsi, ils ont été un exemple de dévouement et d’efficacité pour les équipes américaines et mexicaines sur place. Qu’ils en soient remerciés », a-t-elle déclaré au moment du départ de l’équipe israélienne.

Golan Wach, haut-responsable au sein du commandement intérieur, conduisait cette délégation. Elle était formée d’environ dix réservistes experts des efforts de recherche et de secours et en génie.

Les recherches dans le monceau de gravats de ce qui fut un immeuble de 12 étages sur le front de mer de la ville de Surfside, n’ont permis de retrouver aucun survivant, à part un adolescent le jour-même de l’effondrement. Pas moins de 124 tonnes de débris ont été retirées au cours de ces fouilles intenses, ont indiqué des responsables.

Le bilan provisoire de la catastrophe s’établit à 54 morts et 86 personnes toujours portées disparues.