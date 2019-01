Habayit Hayehoudi : Nissan Slomiansky annonce son retrait de la vie politique

Le comité central du parti Habayit Hayehoudi s’est réuni jeudi soir à la yeshiva Merkaz Harav afin de s’organiser en vue de la désignation de son nouveau président et de la liste qui se présentera aux élections.

Le député avait commencé sa carrière parlementaire en 1996 lors de la 14e Knesset sous les couleurs du “Mafdal” (Parti religieux-national) et fut député lors des 16e, 17e, 19e et 20e législatures. Il a notamment occupé des postes importants tels que président de la commission des Finances ou président de la commission des lois et de la constitution lors de la Knesset qui s’est achevée.Lire la suite sur lphinfo.com