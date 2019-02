Habayit Hayehoudi a un nouveau patron!

Après quelques semaines de flottement et de querelles internes depuis le départ de Naftali Benett et Ayelet Shaked, le parti Habayit Hayehoudi s’est enfin choisi un nouveau chef. La commission publique de désignation créée à cet effet a opté pour le général (rés.) Raphy Peretz, ancien Grand rabbin de Tsahal. Il a été préféré parmi plus de soixante-dix candidates et candidats! Âgé de 63 ans, le rav Peretz, ancien pilote d’hélicoptère, a créé et dirigé l’école de préparation militaire ‘Etzem’ à Atzmona avant d’être nommé Grand rabbin de Tsahal. Lire la suite sur lphinfo.com