Guy Senbel. Sa première interview depuis la fermeture de Guysen TV

Il avait fondé en 2002 la première chaine de télévision francophone qui émettait depuis Jérusalem. Guy Senbel n’avait plus accordé d’interview, depuis la fermeture de Guysen TV en 2013. Coolamnews est allé prendre de ses nouvelles.

En 2002, Guy Senbel crée le groupe Guysen. C’était un événement pour la communauté juive de France et plus largement la communauté francophone. Quelques années plus tard, enfin une chaîne israélienne émet en langue française. Des journaux, des émissions, des talk-shows et des reportages, Guysen TV n’avait rien à envier aux chaines d’informations, sauf peut-être leurs moyens financiers.

C’est donc avec un budget limité qu’une équipe particulièrement motivée se met au travail. Site internet et télévision en accès gratuit, la chaine gagne rapidement en sympathie auprès de ses téléspectateurs qui la découvrent sur les câbles français, suisse et belge.

11 ans plus tard, Guysen TV tire sa révérence pour céder sa place à i24News. Coolamnews a rencontré Guy Senbel, l’homme qui fit entrer Israël dans les foyers français. C’est sa première intervention depuis la fermeture de la chaine, il y a cinq ans, pratiquement jour pour jour. .