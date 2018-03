Un grand exercice militaire israélo-américain a lieu du 4 au 15 mars. L’exercice a pour nom Juniper Cobra 2018 et y prennent part deux-mille soldats de Tsahal et deux mille cinq cent soldats appartenant au commandement de l’armée américaine en Europe. Les forces américaines sont arrivées il y a quelques semaines, par air et par mer.

Selon LPH : « L'objectif de cet exercice de grande envergure est le renforcement de la coopération, de la coordination entre les deux armées, les nouvelles leçons que chacune des armées peut apprendre de l'autre et l'amélioration de la défense en cas d'attaques simultanées.