Les enquêtes extraterritoriales de la justice américaine s’apparentent à une véritable guerre économique contre les entreprises étrangères du monde entier et notamment françaises. Le gouvernement cherche une réponse législative et juridique crédible. En Israël personne n’a la force de s’attaquer aux américains, mais il est certain que les israéliens soutiennent en silence la France.Lire la suite sur israelvalley.com