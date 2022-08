Guerre à Gaza. Analyse d’Ariel Schmidberg, directeur des news d’i24NEWS.

Le lancement de l’ »Opération Aurore » de Tsahal vendredi après l’élimination en plein jour du chef du Jihad islamique Taysir Jabari, est très similaire à celui de l’opération « Ceinture noire » le 12 novembre 2019 suite à l’élimination du haut responsable du Jihad de l’époque, Baha Salim Abu Al Ata. Jabari, qui a succédé à Al Ata, a trouvé la mort de la même manière deux ans et demi plus tard.

C’est une décision cruciale d’Israël d’initier et de ne pas riposter, de surprendre et de ne pas se laisser entraîner, de diriger et de ne pas patienter. Lire la suite sur israelvalley.com