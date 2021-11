Guérir le diabète : Israël y est presque !

Des expériences sur des souris montrent des taux de glycémie normaux prolongés après une seule procédure d’autogreffe utilisant leurs propres cellules musculaires modifiées.

Une nouvelle approche du traitement du diabète de type 2 en cours de développement au Technion-Israel Institute of Technology utilise l’ingénierie tissulaire pour créer des cellules musculaires qui absorbent le sucre à des taux accrus.

Les souris diabétiques traitées de cette manière ont affiché des taux de sucre dans le sang normaux pendant des mois après une seule procédure d’autogreffe utilisant leurs propres cellules musculaires améliorées.

Le traitement d’ingénierie tissulaire fait partie d’une étude de recherche dirigée par le professeur Shulamit Levenberg et la doctorante Rita Beckerman du laboratoire d’ingénierie des cellules souches et des tissus du Technion . « En prélevant des cellules du patient et en les traitant, nous éliminons le risque de rejet », a expliqué Levenberg.

Le diabète de type 2 est causé par la résistance à l’insuline et l’incapacité réduite des cellules à absorber le sucre, ce qui entraîne une augmentation du taux de sucre dans le sang. Ses complications à long terme comprennent les maladies cardiaques, les accidents vasculaires cérébraux, les lésions de la rétine, l’insuffisance rénale et une mauvaise circulation sanguine dans les membres.

Bien que cette maladie chronique et courante puisse être traitée par une combinaison de changements de mode de vie, de médicaments et d’injections d’insuline, elle est finalement associée à une réduction de 10 ans de l’espérance de vie.

Améliorer l’espérance de vie

Actuellement, environ 34 millions d’Américains souffrent de diabète, principalement de type 2. Un traitement efficace pourrait considérablement améliorer à la fois la qualité de vie et l’espérance de vie. La même méthode pourrait également être utilisée pour traiter divers troubles dus à une déficience enzymatique.

Les chercheurs ont observé que les cellules musculaires modifiées non seulement absorbaient correctement le sucre, améliorant ainsi les niveaux de sucre dans le sang, mais induisaient également une meilleure absorption dans les autres cellules musculaires des souris. ‘

Après la procédure, les souris sont restées sans diabète pendant quatre mois – toute la période pendant laquelle elles sont restées en observation. Leur taux de sucre dans le sang est resté inférieur et ils présentaient des taux réduits de stéatose hépatique normalement observés dans le diabète de type 2.

Les résultats de l’étude, financée par Rina et Avner Schneur dans le cadre du Rina et Avner Schneur Center for Diabetes Research, ont été récemment publiés dans Science Advances . Les autres scientifiques participant à l’étude proviennent de l’Université Ben Gourion du Néguev ; l’Hôpital pour enfants malades, Toronto; et l’école de médecine Ichan du mont Sinaï, à New York.

SOURCE : Israer21c