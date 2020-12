C’est un sondage qui vient donner une cinglante leçon aux médias et à la clique Obama-Biden. Raillé, calomnié, plus à tort qu’à raison, le président sortant Donald Trump met fin au règne d’Obama comme homme le plus admiré des Etats-Unis selon le dernier sondage du très sérieux Institut Gallup.Lire la suite sur lemondejuif.info