Le nouveau ministre des Affaires étrangères a voulu adresser ses vœux aux Etats-Unis et à la nation américaine à l’occasion de la Fête nationale du 4 juillet. Sur Twitter, il a écrit : « 245 années de réussite, d’indépendance et de liberté. Félicitations à nos plus grands amis, les Etats-Unis ! Israël n’a pas de meilleur allié que les Etats-Unis et les Etats-Unis n’ont pas de meilleur allié qu’Israël ! »Lire la suite sur lphinfo.com