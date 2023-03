Le groupe I2U2 – composé des États-Unis, d’Israël, de l’Inde et des Émirats arabes unis – apparaît comme une nouvelle coalition en Asie occidentale. Ses empreintes sont ancrées dans les accords d’Abraham, qui s’inspirent de l’accord historique conclu entre Israël et les Émirats arabes unis, et qui ont ensuite été repris par de nombreux autres pays arabes.Lire la suite sur israelvalley.com