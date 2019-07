Grèce: un autre ami d’Israël arrive au pouvoir

Les élections législatives anticipées en Grèce ont vu la nette victoire du parti Nouvelle Démocratie mené par Kyriakos Mitsotakis, qui va devenir Premier ministre à la place d’Alexis Tsipras. Ce dernier avait tenté un pari très risqué après les déconvenues de son parti Syriza aux élections européennes et municipales, en provoquant des législatives anticipées et espérant que la vague de mécontentement se sera calmée. Avec 40% des voix et 158 sièges, le parti de Kyriakos Mitsotakis obtient même la majorité absolue au Parlement.Lire la suite sur lphinfo.com