Grave mensonge de la France à l’ONU : l’ambassadeur français accuse Israël de “déplacer par la force” la population palestinienne

L’ambassadeur de la France à l’ONU, François Delattre, a accusé mardi Israël de “déplacer par la force” la population palestinienne.

Lors d'une réunion du Conseil de sécurité, le diplomate français a affirmé que la réalité du terrain ne correspondait pas à un statu quo mais à "une dégradation quotidienne de la situation, qui peut dégénérer en crise ouverte à tout moment". Le Conseil de sécurité ne peut et ne doit "à aucun prix" se détourner du sujet, a-t-il déclaré. Le représentant a indiqué que la France condamnait "un usage disproportionné et indiscriminé" de la force du côté israélien. Israël doit respecter le droit des Palestiniens à manifester pacifiquement. Le représentant a aussi condamné "l'instrumentalisation par le Hamas et d'autres groupes armés" des manifestations, "et la volonté revendiquée de les utiliser pour franchir la barrière de sécurité".