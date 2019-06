Grande-Bretagne: « Aucun doute le dirigeant travailliste est antisémite »

Le président de l’organisation pour la lutte contre l’antisémitisme en Grande-Bretagne, Gideon Falter, a déclaré dans une interview que l’organisation ne doutait pas du fait que le dirigeant travailliste était antisémite

Jeremy Corbyn, le dirigeant travailliste antisémite. A son propos, le chef de l’organisation pour la lutte contre l’antisémitisme, Gideon Falter, a déclaré dans une interview accordée au Jérusalem Post que l’organisation n’avait aucun doute que le chef de l’opposition, était un antisémite. Falter a déclaré que Corbyn avait transformé le parti travailliste d’un parti opposé au racisme et à l’antisémitisme à un parti qui a tourné le dos à la communauté juive en Grande Bretagne, qui avant l’avait toujours soutenu.

“Nous avons commencé à analyser l’histoire de Corbyn après qu’il a été élu à la tête du parti travailliste”, a déclaré Falter dans une interview. “Et très rapidement, nous avons réalisé que c’était une personne qui se trouvait du mauvais côté du débat sur l’antisémitisme tout au long de sa vie.” Falter a qualifié le leader du parti travailliste de “député pas très important” et a déclaré qu’il “disait ce qu’il pensait sans craindre les critiques” et qu’il avait mené à bien une série d’actes antisémites.

Le passé de Corbyn

Corbyn a accusé “Israël” d’attaques terroristes islamistes en Egypte, a montré du respect pour le cheikh “auquel il a été interdit de se rendre en Grande-Bretagne parce qu’il a déclaré que les Juifs boivent le sang de non-juifs”, a qualifié de “frère” le terroriste du Hamas. Les Juifs ont été accusés d’être les héritiers des nazis. “Il a tenté d’annuler le mot” holocauste” dans le nom du Jour de la commémoration de l’Holocauste et a déposé une gerbe sur le monument aux terroristes du Fatah qui ont perpétré le massacre aux Jeux olympiques de Munich.

“Nous savions que nous devions raconter cela aux médias au sujet de Corbyn”, a déclaré Falter. “De nombreux journalistes à qui nous avions parlé à l’époque ne comprenaient pas vraiment que l’antisémitisme moderne était présenté comme une haine des sionistes, mais nous avons changé la situation de sorte que l’antisémitisme, même camouflé dans des messages de réseaux sociaux, est reconnu aujourd’hui comme tel.

Une enquête sans précédent

La semaine dernière, la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme du Royaume-Uni a lancé une enquête approfondie sur l’antisémitisme au sein du parti travailliste. “Le fait que la Commission pour l’égalité et les droits de l’homme ait lancé une enquête sur un parti politique traditionnel est sans précédent”, a déclaré Falter. “Nous avons exposé l’antisémitisme croissant des travaillistes dans les médias depuis des années. Mais cela ne suffit pas, car le Parti travailliste continue de le faire malgré cela. Alors nous avons décidé de contacter le comité.”

L’enquête est le fruit d’un effort de cinq ans, mené par le siège de la campagne contre l’antisémitisme. Elle visait notamment à surveiller tout, depuis la négation de l’Holocauste et les théories du complot sur le pouvoir de la famille Rothschild jusqu’aux appels à des actes violents contre les Juifs et au système inquiétant du Parti travailliste condamnant et promouvant les antisémites plutôt que de les exclure”.

Falter a déclaré que plus son organisation enquêtait, plus il découvrait que le dirigeant travailliste était lui-même un antisémite et avait des liens avec le Hamas et le Hezbollah. “Nous avons commencé par une pétition qui détermine cela et qui compte à présent plus de 55 000 signatures. Il semble donc qu’un nombre croissant de personnes soient d’accord avec nous.”

Source: jpost