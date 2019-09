Les industriels israéliens font tout pour s’attirer les faveurs des hommes d’affaires Japonnais. Ce pays a toujours été une cible prioritaire pour les exportateurs israéliens. Pendant longtemps les résultats étaient peu satisfaisants. Et soudain, grâce au hightech, les israéliens sont devenus les grands amis des japonais. ces derniers sont de plus en plus actifs dans l’Etat juif.Lire la suite sur israelvalley.com