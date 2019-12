Gouvernement: nouvelle proposition d’Israël Beiteinou

Le député Alex Kushnir (Israël Beiteinou) a adressé une lettre à son chef de parti Avigdor Lieberman avec une proposition inédite pour sortir de l’impasse politique et éviter de nouvelles élections. Il s’agirait de former un gouvernement provisoire et restreint de spécialistes pour une durée d’une année dont les onze membres et le chef seraient nommés par le président de l’Etat. Ce gouvernement serait habilité à voter le budget de l’Etat sans avoir à passer par un vote à la Knesset et il ne pourrait pas être renversé par une motion de censure. Et au bout d’un an, le président de l’Etat désignerait le député qui a le plus de chance de former une coalition.Lire la suite sur lphinfo.com