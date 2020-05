La Cour suprême a annoncé sa décision concernant les requêtes déposées contre la candidature de Binyamin Netanyahou et contre l’accord d’union entre le Likoud et Bleu-Blanc. Les juges ont décidé à l’unanimité de rejeter toutes les requêtes: Binyamin Netanyahou pourra exercer comme Premier ministre malgré ses mises en examen et l’accord de gouvernement d’union pourra être mis en oeuvre.Lire la suite sur lphinfo.com