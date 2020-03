Gouvernement d’union: grande inquiétude à Yamina

Depuis l’annonce de la formation d’un gouvernement d’union ou d’urgence nationale, l’inquiétude ne cesse de grandir et de s’exprimer ouvertement au parti Yamina. Elle est basée sur des considérations politiques et idéologiques. Sur le plan politique, il s’agit d’une conséquence inévitable du principe de l’union, qui concerne aussi le Likoud, et qui réduit de moitié le nombre de ministères dévolus au bloc de droite dirigé par Binyamin Netanyahou.Lire la suite sur lphinfo.com